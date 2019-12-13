Німеччина виділить мільйон євро на План дій Ради Європи для України

Німецький уряд виділить 1 млн євро на План дій Ради Європи для України 2018-2021.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу посольства Німеччини.

"На початку грудня 2019 року Німеччина затвердила рішення про внесок у розмірі 1 млн євро до Плану дій Ради Європи для України. План дій підтримує реформи в Україні з метою сприяння демократії, правам людини та верховенству права" - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це найбільший внесок, який Німеччина коли-небудь робила до подібних планів дій Ради Європи в інших країнах.

"Німеччина підтримує зусилля України на шляху до реформ, а також підтримує співпрацю з Радою Європи. Щоб продемонструвати нашу підтримку, ми зробили важливий фінансовий внесок до Плану дій Ради Європи для України. Це найбільший внесок, який Німеччина коли-небудь робила до подібних Планів дій Ради Європи в інших країнах" - сказала посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен.

У посольстві нагадали, що Комітет міністрів прийняв План дій для України на період 2018-2021 років на своєму засіданні 21 лютого 2018 року. План дій Ради Європи для України є спільною ініціативою Ради Європи та української влади, яка спрямована, через співпрацю, супроводжувати Україну в її зусиллях щодо приведення законодавства, інституцій та практики у відповідність з європейськими стандартами у сфері прав людини, верховенства права і демократії та, завдяки цьому, підтримувати країну у виконанні своїх зобов'язань як держави-члена Ради Європи. Цей План дій також сприятиме досягненню цілей Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.