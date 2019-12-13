Германия выделит миллион евро на План действий Совета Европы для Украины

Немецкое правительство выделит 1 млн евро на План действий Совета Европы для Украины 2018-2021.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу посольства Германии.

"В начале декабря 2019 года Германия утвердила решение о вкладе в размере 1 млн евро в План действий Совета Европы для Украины. План действий поддерживает реформы в Украине с целью содействия демократии, правам человека и верховенству права", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это самый большой вклад, который Германия когда-либо делала в подобные планы действий Совета Европы в других странах.

"Германия поддерживает усилия Украины на пути к реформам, а также поддерживает сотрудничество с Советом Европы. Чтобы продемонстрировать нашу поддержку, мы сделали важный финансовый вклад в План действий Совета Европы для Украины. Это самый большой вклад, который Германия когда-либо делала в подобных планов действий Совета Европы в других странах", - сказала посол Германии в Украине Анка Фельдгузен.

В посольстве напомнили, что Комитет министров принял План действий для Украины на период 2018-2021 годов на своем заседании 21 февраля 2018 года. План действий Совета Европы для Украины является совместной инициативой Совета Европы и украинской власти, которая направлена, через сотрудничество, сопровождать Украину в ее усилиях по приведению законодательства, институтов и практики в соответствие с европейскими стандартами в области прав человека, верховенства права и демократии и, благодаря этому, поддерживать страну в исполнении своих обязательств как государства-члена Совета Европы. Этот План действий также будет способствовать достижению целей Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.