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Німецька поліція знайшла газові балони і старі боєприпаси в будівлі на місці вибуху

П'ятниця, 13 грудня 2019, 15:59

Німецька поліція знайшла газові балони та старі боєприпаси у квартирі в місті Бланкенбург, де сьогодні вранці стався вибух, в результаті якого загинула одна людина та 15 отримали поранення.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

Загиблим був 78-річний чоловік, який орендував квартиру, де були знайдені легкозаймисті матеріали.

Поліція заявила, що вважає, що вибух був спричинений газовими балонами, і що їм допомагають спеціалізовані групи зі знешкодження вибухових речовин.

Територія навколо будинку оточена, а мешканців з навколишніх будівель евакуювали, включаючи дітей із місцевого дитсадка. Ніхто з дітей не постраждав, повідомила поліція.

Будинок не був підключений до газової мережі і опалювався центральним опаленням. За словами слідчих, можливо, орендарі хотіли заощадити витрати власними газовими приладами, адже центральне опалення було для них занадто дорогим.

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