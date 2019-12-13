Немецкая полиция нашла газовые баллоны и старые боеприпасы в здании на месте взрыва
Немецкая полиция нашла газовые баллоны и старые боеприпасы в квартире в городе Бланкенбург, где сегодня утром произошел взрыв, в результате которого погиб один человек и 15 получили ранения.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
Погибшим был 78-летний мужчина, который арендовал квартиру, где были найдены легковоспламеняющиеся материалы.
Полиция заявила, что считает, что взрыв был вызван газовыми баллонами, и им помогают специализированные группы по обезвреживанию взрывчатых веществ.
Территория вокруг дома оцеплена, а жителей из окрестных зданий эвакуировали, включая детей из местного детского сада. Никто из детей не пострадал, сообщила полиция.
Дом не был подключен к газовой сети и отапливался центральным отоплением. По словам следователей, возможно, арендаторы хотели сэкономить расходы собственными газовыми приборами, ведь центральное отопление было для них слишком дорогим.