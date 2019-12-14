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У президента Польщі пояснили заяву, що Росія - це не ворог, а партнер

Субота, 14 грудня 2019, 13:08

Польща ніколи не наполягатиме на антагонізмі у відносинах Заходу з Росією, бо може стати жертвою цього антагонізму.

Про це заявив голова Кабінету президента Польщі Кшиштоф Щерський, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Президент Польщі Анджей Дуда після зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном на саміті НАТО в грудні заявив, що Росія не є ворогом, і описав Росію як "партнера і сусіда".

"Як країна, яка є сусідом Росії, ми ніколи не будемо наполягати на антагонізмі у відносинах Заходу з Росією, тому що тоді ми можемо стати жертвою цього антагонізму", - сказав Щерський.

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Він запевняє: Макрон не вплинув на позицію Дуди на саміті. За його словами, Варшава бачить обмежені можливості для дипломатії та діалогу з Росією.

"Сьогодні простір для дипломатії обмежений. Простір для діалогу обмежений", - сказав він.

"Російська політика може змінитися, вона може відкрити шлях до ширшого діалогу, але це вимагатиме зміни умов. Перш за все, відхід від силової політики в регіоні", - додав Щерський.

Перед самітом НАТО Макрон заявив, що не вважає Росію і Китай основною небезпекою для НАТО, і закликав до нового діалогу з Москвою.

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