США запевнили Україну в санкціях проти компаній, які прокладатимуть Nord Stream 2

США впроваджуватимуть санкції проти компаній, які прокладають трубу "Північного потоку-2", якщо вони самостійно не припинятимуть підсанкційну діяльність.

Як повідомляє "Європейська правда", такі запевнення отримав віцепрем'єр-міністр України Дмитро Кулеба, який 11-13 грудня відвідав США з робочим візитом.

"Кулеба отримав запевнення, що санкції, передбачені в законі про оборонний бюджет, будуть якнайшвидше ухвалені у Сенаті Конгресу США, негайно підписані президентом США і впроваджені, якщо компанія, яка прокладає трубу "Північного потоку-2", самостійно не припинить підсанкційну діяльність", - заявила служба урядовця.

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Згідно з даними консорціуму Nord Stream 2 AG, в Балтійському морі вже прокладено 2100 кілометрів подвійної нитки. Не вистачає приблизно 300 кілометрів. Санкції можуть принаймні затягнути завершення будівництва.

Компанії, що будують трубопровід, вже оголосили, що припинять свою роботу в Балтійському морі після набрання чинності санкцій США, пише NDR.