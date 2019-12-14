Польська опозиція обрала кандидата в президенти

Провідна опозиційна партія Польщі, центристська "Громадянська платформа", на з'їзді в суботу обрала депутатку і заступницю спікера парламенту Малгожату Кідаву-Блонську своїм кандидатом у президенти.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Кідава-Блонська зіткнеться з популярним консервативним президентом Анджеєм Дудою, а також з кандидатами менших партій на виборах, які, як очікується, відбудуться в травні.

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"Я буду президентом усіх поляків", - заявила вона членам партії після таємного голосування, під час якого 700 делегатів партії обрали її.

Мера Познані Яцека Ясковяка також розглядали як можливого кандидата.

Результати останніх соціологічних опитувань вказували, що чинний лідер Польщі Анджей Дуда в другому турі президентських виборів переміг би будь-кого з провідних опозиційних кандидатів.