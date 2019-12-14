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Польская оппозиция выбрала кандидата в президенты

Суббота, 14 декабря 2019, 14:34

Ведущая оппозиционная партия Польши, центристская "Гражданская платформа", на съезде в субботу избрала депутата и заместителя спикера парламента Малгожату Кидаву-Блонскую своим кандидатом в президенты.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Кидава-Блонская столкнется с популярным консервативным президентом Анджеем Дудой, а также с кандидатами меньших партий на выборах, которые, как ожидается, состоится в мае.

 
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 "Я буду президентом всех поляков", - заявила она членам партии после тайного голосования, в ходе которого 700 делегатов партии избрали ее.

Мэра Познани Яцека Ясковяка также рассматривали как возможного кандидата.

Результаты последних социологических опросов указывали, что действующий лидер Польши Анджей Дуда во втором туре президентских выборов победил бы любого из ведущих оппозиционных кандидатов.

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