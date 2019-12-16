Deutsche Bahn ответил Тунберг: было бы приятнее, если бы вы упомянули о месте в первом классе

Немецкая железная дорога Deutsche Bahn отреагировала на сообщение известной шведской эко-активистки Греты Тунберг о переполненных поездах.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Тунберг в воскресенье написала в Twitter, что едет домой, сидя на полу в тамбуре немецкого переполненного поезда. Она возвращалась с международной конференции ООН по вопросам изменения климата в Мадриде.

Noch schöner wäre es gewesen, wenn Du zusätzlich auch berichtet hättest, wie freundlich und kompetent Du von unserem Team an Deinem Sitzplatz in der Ersten Klasse betreut worden bist. #Greta 2/2 — Deutsche Bahn AG (@DB_Presse) December 15, 2019

Немецкая железная дорога после этого в Twitter поблагодарила Тунберг за поддержку в борьбе с изменением климата и выбор скоростного поезда.

"Было бы еще приятнее, если бы вы также сообщили о том, как доброжелательно и компетентно вас обслуживала наша команда на вашем месте в первом классе", - добавили в Deutsche Bahn.

После этого Тунберг объяснила, что путешествовала несколькими поездами, и один из них из Базеля был отменен.

"Поэтому мы сидели на полу в двух разных поездах. После Геттингена у меня было место. Конечно, это не проблема, и я никогда не утверждала обратного ", - написала Тунберг.

Напомним, американский журнал Time признал шведскую екоактивістку Грету Тунберг "Человеком года".