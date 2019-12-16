Імпічмент Трампа: демократи у Сенаті хочуть заслухати свідчення Болтона

Лідер демократів у Сенаті США Чак Шумер запропонував викликати для свідчень у справі щодо імпічменту президента Дональда Трампа чотирьох чинних і колишніх чиновників Білого дому.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на The Hill.

Шумер написав листа лідеру більшості у Сенаті республіканцю Мітчу МакКоннелу, в якому запропонував викликати для свідчень колишнього радника з питань національної безпеки Джона Болтона та виконувача обов'язків керівника апарату Білого дому Міка Малвані.

Він також назвав помічника Малвані Роберта Блера, а також посадовця з питань бюджету Білого дому Майкла Даффі.

Шумер також закликав Сенат подати запит для отримання документів Білого дому, Державного департаменту та Адміністративно-бюджетного управління щодо затримки військової допомоги Україні.

"Я також пропоную Сенату вимагати подання в суд обмеженого набору документів, які, як ми вважаємо, проллють додаткове світло на прийняття адміністрацією рішень щодо затримки фінансування військової допомоги в Україні та її (адміністрації Трампа. - Ред.) прохання про проведення певних розслідувань, про які мав оголосити уряд України", - написав Шумер.

Нагадаємо, Комітет з судових питань Палати представників США на засіданні 13 грудня схвалив дві статті про імпічмент проти президента Дональда Трампа.

Демократи мають більшість у Палаті представників, тому є велика ймовірність, що статті будуть затверджені. У разі позитивного голосування, справа перейде до Сенату, який проведе судовий розгляд, щоб вирішити, чи потрібно усунути Трампа з посади. Більшість у Сенаті мають республіканці.

Якщо Палата представників схвалить статті, Трамп стане третім президентом в історії США, який проходитиме через процедуру імпічменту.