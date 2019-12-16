Импичмент Трампа: демократы в Сенате хотят заслушать показания Болтона

Лидер демократов в Сенате США Чак Шумер предложил вызвать для дачи показаний по делу об импичменте президента Дональда Трампа четырех действующих и бывших чиновников Белого дома.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Hill.

Шумер написал письмо лидеру большинства в Сенате республиканцу Митчу Макконнеллу, в котором предложил вызвать для дачи показаний бывшего советника по вопросам национальной безопасности Джона Болтона и исполняющего обязанности руководителя аппарата Белого дома Мика Малвани.

Он также назвал помощник Малвани Роберта Блэра, а также должностного лица по вопросам бюджета Белого дома Майкла Даффи.

Шумер также призвал Сенат подать запрос для получения документов Белого дома, Государственного департамента и Административно-бюджетного управления относительно задержки военной помощи Украине.

"Я также предлагаю Сенату требовать представления в суд ограниченного набора документов, которые, как мы считаем, прольют дополнительный свет на принятие администрацией решений относительно задержки финансирования военной помощи в Украине и ее (администрации Трампа. - Ред.) просьбы о проведении определенных расследований, о которых должно объявить правительство Украины", - написал Шумер.

Напомним, Комитет по судебным вопросам Палаты представителей США на заседании 13 декабря одобрил две статьи об импичменте против президента Дональда Трампа.

Демократы имеют большинство в Палате представителей, поэтому есть большая вероятность, что статьи будут утверждены. В случае положительного голосования дело перейдет в Сенат, который проведет судебное разбирательство, чтобы решить, нужно ли устранить Трампа с должности. Большинство в Сенате – у республиканцев.

Если Палата представителей одобрит статьи, Трамп станет третьим президентом в истории США, который будет проходить через процедуру импичмента.