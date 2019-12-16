У майбутньому можливі поїздки до ЄС без закордонного паспорта - ДМС

Система безвізових поїздок за кордон із ID-карткою для українців у майбутньому може запрацювати і з Шенгенською зоною.

Про це в інтерв'ю "Європейській правді" заявив керівник Державної міграційної служби Максим Соколюк.

"Зараз можна так їздити в Грузію, в Туреччину, і ця можливість користується популярністю, особливо серед дітей та молоді до 20 років. Чекаємо подібного режиму з Молдовою – є принципова домовленість. Білорусь відклала свій проєкт переходу на ID-картки; коли вони запровадять, будемо вести перемовини з ними. І я дуже сподіваюся, що така система запрацює із шенгенською зоною", - сказав Соколюк.

Зараз поїздки за ID-картками до Європи неможливі, бо європейці "ставлять штампи у паспорт і їх рахують", пояснює він.

"Але скоро у них має запрацювати Entry-Exit System, яка переведе облік перетинів кордону в електронний вигляд. То коли вони її побудують, коли вони будуть їй довіряти, і шенгенські країни переконаються, що бачать усі перетини кордону – будемо домовлятися і з ними. Бо наші ID-картки вже готові для використання для поїздок за безвізом і до Шенгену", - додав чиновник.

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