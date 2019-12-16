Україна просить США призначити спецпредставника замість Волкера

Міністерство закордонних справ України заявило Державному департаменту США про зацікавленість у призначенні нового спецпредставника з питань України після відставки Курта Волкера.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив голова МЗС України Вадим Пристайко в інтерв'ю УНІАН.

"Я говорив з посланцем Державного департаменту про те, що нам цікаво мати таку людину, яка мала б можливість очолити команду переговорів з американського боку", - сказав Пристайко.

За його словами, обговорювалися різні варіанти реалізації цього побажання української сторони.

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"Може бути варіант Вікторії Нуланд, коли вона була офіційним представником Державного департаменту і одночасно помічником державного секретаря, відповідаючи за регіон. Це зручно в тому контексті, що ти усвідомлюєш, що відбувається у цьому регіоні. В тебе є люди, які професійно працюють, тобто дипломати, які працюють на цих напрямках.

З іншого боку - те, що робив Курт Волкер. Він був звільнений від щоденних обов’язків на всіх напрямках, і міг концентруватись тільки на напрямку нормандського процесу. Обидва варіанти забезпечення цікаві по-своєму, і нам вони важливі", - пояснив міністр.

Він додав: Київ відчуває дефіцит цієї роботи з американської сторони, і хоче, щоб ця посада була зайнята в будь-якій формі якомога швидше.

Нагадаємо, Курт Волкер наприкінці вересня подав у відставку.

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