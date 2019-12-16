Украина просит США назначить спецпредставителя вместо Волкера

Министерство иностранных дел Украины сообщило Государственному департаменту США о заинтересованности в назначении нового спецпредставителя по вопросам Украины после отставки Курта Волкера.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью УНИАН.

"Я говорил с посланником Государственного департамента о том, что нам интересно иметь такого человека, у которого была бы возможность возглавить команду переговоров с американской стороны", - сказал Пристайко.

По его словам, обсуждались различные варианты реализации этого пожелания украинской стороны.

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"Может быть вариант Виктории Нуланд, когда она была официальным представителем Государственного департамента и одновременно помощником государственного секретаря, отвечая за регион. Это удобно в том контексте, что ты осознаешь, что происходит в этом регионе. У тебя есть люди, которые профессионально работают, то есть дипломаты, работающие на этих направлениях.

С другой стороны - то, что делал Курт Волкер. Он был освобожден от ежедневных обязанностей во всех направлениях, и мог концентрироваться только на направлении нормандского процесса. Оба варианта обеспечения интересны по-своему, и нам они важны", - пояснил министр.

Он добавил: Киев испытывает дефицит этой работы с американской стороны, и хочет, чтобы эта должность была занята в любой форме как можно скорее.

Напомним, Курт Волкер в конце сентября подал в отставку.

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