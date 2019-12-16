У Держдепі обговорили подальші кроки після "нормандського саміту"

Заступник держсекретаря США з політичних справ Девід Хейл обговорив з віцепрем'єром України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитром Кулебою наступні кроки після саміту у "нормандському форматі".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на повідомлення на сайті Держдепу.

Зазначається, що заступник держсекретаря підкреслив непохитну підтримку Сполученими Штатами територіальної цілісності і суверенітету України на тлі триваючої російської агресії.

"Заступник держсекретаря Хейл і віцепрем’єр Кулеба також обговорили наступні кроки після саміту в нормандському форматі 9 грудня і важливість подальшого прогресу в порядку реформ для забезпечення успіху України" - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, міністерство закордонних справ України заявило Державному департаменту США про зацікавленість у призначенні нового спецпредставника з питань України після відставки Курта Волкера.