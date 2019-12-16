В Госдепе обсудили дальнейшие шаги после "нормандского саммита"

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Дэвид Хейл обсудил с вице-премьером Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрием Кулебой следующие шаги после саммита в "нормандском формате".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение на сайте Госдепа.

Отмечается, что заместитель госсекретаря подчеркнул неизменную поддержку Соединенными Штатами территориальной целостности и суверенитета Украины на фоне продолжающейся российской агрессии.

"Заместитель госсекретаря Хейл и вице-премьер Кулеба также обсудили последующие шаги после саммита в нормандском формате 9 декабря и важность дальнейшего прогресса в порядке реформ для обеспечения успеха Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, министерство иностранных дел Украины заявило Государственному департаменту США о заинтересованности в назначении нового спецпредставителя по вопросам Украины после отставки Курта Волкера.