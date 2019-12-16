Во Франции подал в отставку один из "отцов" спорной пенсионной реформы

Правительство Франции получило серьезный удар после того как главный архитектор пенсионной реформы ушел в отставку из-за вероятного конфликта интересов - на 12-й день забастовки против планируемых изменений.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Объявление об отставке верховного комиссара Жан-Поля Делево появилось в решающий момент: как раз перед новым раундом протестов, запланированным на вторник по всей Франции и на фоне подготовки правительства к переговорам с профсоюзами перед приближением рождественских праздников.

Президент Франции Эммануэль Макрон "с сожалением " принял отставку политика, который готовил пенсионные планы в течение двух лет, прежде чем был назначен в сентябре для реализации программы реформ.

В частности, он отвечал за переговоры с профсоюзами и профессиональными организациями.

Офис Макрона подчеркнул "работу и преданность Делево", отметив, что отставка была необходима для того, чтобы сохранить следующие шаги реформы.

Делево оказался под огнем критики со стороны оппозиции и профсоюзов после того, как французские газеты Le Parisien и Le Monde сообщили на прошлой неделе, что он не упомянул некоторые из своих действий в официальной декларации, которая требуется от всех членов правительства, чтобы избежать потенциального конфликта интересов.

Французские транспортные забастовки против планируемой реформы пенсионной системы продолжаются двенадцатый день подряд, поскольку правительство президента Франции Эммануэля Макрона остается решительным воплощать свои планы.

Ключевые профсоюзы хотят бастовать на Рождество, новый раунд протестов по всей Франции запланирован на вторник.

В забастовке основном участвуют работники государственного сектора, в частности, машинисты поездов, преподаватели и работники больниц, которые опасаются, что им придется работать дольше ради низких пенсий.