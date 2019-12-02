У Сирії підірвали бронемашину з військовими РФ

У понеділок троє російських військових поліцейських постраждали внаслідок вибуху їхнього бронеавтомобіля на саморобній бомбі на маршруті патрулювання в Сирії біля кордону з Туреччиною.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "РИА Новости" з посиланням на Міністерство оборони Росії.

Міністерство повідомило, що життям постраждалих військовослужбовців не загрожує небезпека.

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Росія та Туреччина здійснюють спільні патрулювання вздовж кордону Сирії з Туреччиною за угодою, про яку домовилися президент Росії Владімір Путін та його турецький колега Таїп Ердоган.

Нещодавно у мережі з'явилися кадри, на яких представники місцевого курдського населення атакували запальними сумішами російський патрульний бронеавтомобіль на півночі Сирії.

Москва, завзятий союзник уряду Сирії, розпочала військову повітряну кампанію в Сирії у 2015 році, щоб допомогти Дамаску відбити частини країни від повстанців, але намагається обмежити використання власних сил на місцях.