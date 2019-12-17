У Польщі арештували українця, який зі зброєю накинувся на свого працедавця

У місті Пястув поблизу Варшави 44-річний українець накинувся зі зброєю на свого працедавця.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Чоловік скоїв напад, бо його звільнили з роботи. Після звільнення він прийшов до роботодавця і зажадав грошей. У нього був пістолет, яким він погрожував підприємцю.

Між чоловіками зав'язалася сутичка. Звільнений співробітник вдарив свого роботодавця в обличчя, потім пролунали три постріли.

В результаті інциденту ніхто не постраждав.

Підприємцю вдалося втекти і повідомити в поліцію. Правоохоронці затримали громадянина України. Пізніше суд прийняв рішення про його тримісячний арешт.