У Польщі арештували українця, який зі зброєю накинувся на свого працедавця
Вівторок, 17 грудня 2019, 13:43
У місті Пястув поблизу Варшави 44-річний українець накинувся зі зброєю на свого працедавця.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.
Чоловік скоїв напад, бо його звільнили з роботи. Після звільнення він прийшов до роботодавця і зажадав грошей. У нього був пістолет, яким він погрожував підприємцю.
Між чоловіками зав'язалася сутичка. Звільнений співробітник вдарив свого роботодавця в обличчя, потім пролунали три постріли.
В результаті інциденту ніхто не постраждав.
Підприємцю вдалося втекти і повідомити в поліцію. Правоохоронці затримали громадянина України. Пізніше суд прийняв рішення про його тримісячний арешт.
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