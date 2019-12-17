В Польше арестовали украинца, который с оружием набросился на своего работодателя

В городе Пястув близ Варшавы 44-летний украинец набросился с оружием на своего работодателя.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Мужчина совершил нападение, потому что его уволили с работы. После освобождения он пришел к работодателю и потребовал денег. У него был пистолет, которым он угрожал предпринимателю.

Между мужчинами завязалась потасовка. Уволенный сотрудник ударил своего работодателя в лицо, затем раздались три выстрела.

В результате инцидента никто не пострадал.

Предпринимателю удалось сбежать и сообщить в полицию. Правоохранители задержали гражданина Украины. Позже суд принял решение о его трехмесячном аресте.