В Польше арестовали украинца, который с оружием набросился на своего работодателя
Вторник, 17 декабря 2019, 13:43
В городе Пястув близ Варшавы 44-летний украинец набросился с оружием на своего работодателя.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.
Мужчина совершил нападение, потому что его уволили с работы. После освобождения он пришел к работодателю и потребовал денег. У него был пистолет, которым он угрожал предпринимателю.
Между мужчинами завязалась потасовка. Уволенный сотрудник ударил своего работодателя в лицо, затем раздались три выстрела.
В результате инцидента никто не пострадал.
Предпринимателю удалось сбежать и сообщить в полицию. Правоохранители задержали гражданина Украины. Позже суд принял решение о его трехмесячном аресте.
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