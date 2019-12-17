Єврокомісара з охорони здоров’я просять заборонити добавку E171
Вівторок, 17 грудня 2019, 14:43
34 депутати Європарламенту попросили єврокомісара з питань охорони здоров'я та безпеки харчових продуктів Стеллу Кіріакідес заборонити продукти, що містять харчову добавку Е171 в рамках запобіжного заходу.
Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на EUоbserver.
Нещодавно Французьке агентство з харчових продуктів, навколишнього середовища та гігієни праці (ANSES) виявило прогалини в даних і невизначеність стосовно безпечності добавки.
Е171 здебільшого можна знайти в тортах, десертах, морозиві, печиві, шоколадних батончиках або хлібобулочних виробах.
Нагадаємо, 9 грудня країни ЄС також проголосували за заборону на рівні блоку небезпечного пестициду хлорпірифос.
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