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Єврокомісара з охорони здоров’я просять заборонити добавку E171

Вівторок, 17 грудня 2019, 14:43

34 депутати Європарламенту попросили єврокомісара з питань охорони здоров'я та безпеки харчових продуктів Стеллу Кіріакідес заборонити продукти, що містять харчову добавку Е171 в рамках запобіжного заходу.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на EUоbserver.

Нещодавно Французьке агентство з харчових продуктів, навколишнього середовища та гігієни праці (ANSES) виявило прогалини в даних і невизначеність стосовно безпечності добавки.

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Е171 здебільшого можна знайти в тортах, десертах, морозиві, печиві, шоколадних батончиках або хлібобулочних виробах.

Нагадаємо, 9 грудня країни ЄС також проголосували за заборону на рівні блоку небезпечного пестициду хлорпірифос.

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