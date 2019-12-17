Еврокомиссара по здравоохранению просят запретить добавку E171

34 депутата Европарламента попросили еврокомиссара по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов Стеллу Кириакидес запретить продукты, содержащие пищевую добавку Е171 в качестве меры пресечения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на EUоbserver.

Недавно Французское агентство по пищевым продуктам, окружающей среде и гигиене труда (ANSES) выявило пробелы в данных и неопределенность относительно безопасности добавки.

Е171 в основном можно найти в тортах, десертах, мороженом, печенье, шоколадных батончиках или хлебобулочных изделиях.

Напомним, 9 декабря страны ЕС также проголосовали за запрет на уровне блока опасного пестицида хлорпирифос.