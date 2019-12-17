Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Французская полиция применила спецсредства против демонстрантов в Нанте

ЕС раскритиковал проект реформы СБУ: Баканов сохраняет лишние полномочия

Газовые переговоры Еврокомиссия-Украина-РФ ожидаются 19 декабря

Назвали имя высланного из Германии шпиона РФ: след ведет в Бундестаг






Еврокомиссара по здравоохранению просят запретить добавку E171

Вторник, 17 декабря 2019, 14:43

34 депутата Европарламента попросили еврокомиссара по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов Стеллу Кириакидес запретить продукты, содержащие пищевую добавку Е171 в качестве меры пресечения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на EUоbserver.

Недавно Французское агентство по пищевым продуктам, окружающей среде и гигиене труда (ANSES) выявило пробелы в данных и неопределенность относительно безопасности добавки.

Читайте также
Меньше отравлений: почему не стоит бояться европейской системы безопасности продуктов питания

Е171 в основном можно найти в тортах, десертах, мороженом, печенье, шоколадных батончиках или хлебобулочных изделиях.

Напомним, 9 декабря страны ЕС также проголосовали за запрет на уровне блока опасного пестицида хлорпирифос.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
ЕвроЖизнь
powered by lun.ua