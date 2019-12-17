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Французька поліція застосувала спецзасоби проти демонстрантів у Нанті

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Французька поліція застосувала спецзасоби проти демонстрантів у Нанті

Вівторок, 17 грудня 2019, 15:20

Французька поліція 17 грудня застосувала сльозогінний газ проти протестувальників у місті Нант.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

У вівторок по всій Франції триває 13-й день страйків та демонстрацій проти запланованої пенсійної реформи президента Еммануеля Макрона.

Сльозогінний газ у Нанті застосували під час протесту, організованого профспілками, які виступають проти реформи. Кількість затриманих наразі уточнюється.

Минулими місяцями Нант був ареною неодноразових сутичок між поліцією та крайньолівими радикальними угрупованнями.

Макрон днями заявив, що хоче, щоб уряд "продовжив роботу" над пенсійними змінами, які передбачають підвищення пенсійного віку до 64 років та скасування спеціальних пільг для деяких працівників.

Ключові профспілки хочуть страйкувати й на Різдво.

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