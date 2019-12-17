Французская полиция применила спецсредства против демонстрантов в Нанте
Французская полиция 17 декабря применила слезоточивый газ против протестующих в городе Нант.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
Во вторник по всей Франции продолжается 13-й день забастовок и демонстраций против запланированной пенсионной реформы президента Эммануэля Макрона.
Слезоточивый газ в Нанте применили во время протеста, организованного профсоюзами, выступающими против реформы. В прошлые месяцы Нант был ареной неоднократных столкновений между полицией и крайне левыми радикальными группировками.
La tension ne redescend plus à Nantes #17Décembre pic.twitter.com/IIJ1yIS0xH— Nicolas Mollé (@N_Molle) December 17, 2019
Макрон на днях заявил, что хочет, чтобы правительство "продолжило работу" над пенсионными изменениями, которые предусматривают повышение пенсионного возраста до 64 лет и прекращение специальных льгот для некоторых работников.
Ключевые профсоюзы хотят бастовать и на Рождество.