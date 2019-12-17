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Французская полиция применила спецсредства против демонстрантов в Нанте

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Французская полиция применила спецсредства против демонстрантов в Нанте

Вторник, 17 декабря 2019, 15:20

Французская полиция 17 декабря применила слезоточивый газ против протестующих в городе Нант.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Во вторник по всей Франции продолжается 13-й день забастовок и демонстраций против запланированной пенсионной реформы президента Эммануэля Макрона.

Слезоточивый газ в Нанте применили во время протеста, организованного профсоюзами, выступающими против реформы. В прошлые месяцы Нант был ареной неоднократных столкновений между полицией и крайне левыми радикальными группировками.

Макрон на днях заявил, что хочет, чтобы правительство "продолжило работу" над пенсионными изменениями, которые предусматривают повышение пенсионного возраста до 64 лет и прекращение специальных льгот для некоторых работников.

Ключевые профсоюзы хотят бастовать и на Рождество.

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