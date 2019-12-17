Глава МВС Німеччини представив план боротьби з правоекстремістами

Німецькі силові відомства наймуть додатково 600 осіб для боротьби з правоекстремістами, заявив у вівторок глава МВС Німеччини Горст Зеєгофер.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

За словами міністра, половина "політично мотивованих" насильницьких злочинів у Німеччині скоюють правоекстремісти.

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Зеєгофер зазначив, що нові співробітники силових відомств допоможуть в боротьбі з цим явищем.

У свою чергою глава Федерального відомства з охорони конституції Томас Гальденванг заявив, що в останні місяці ситуація з правим екстремістами в Німеччині погіршилася.

За його словами, необхідно посилити заходи з боротьби з ними і уважно стежити за новими правими рухами, такими як "Рух за ідентичність", а також деякими структурами партії "Альтернатива для Німеччини"

Директор Федерального відомства з кримінальних справ Хольгер Мюнх розповів про аналітичний метод "Радар" для оцінки правих екстремістів. За його даними, зараз відомствам відомо про 48 осіб, які становлять небезпеку.

Всього ж в Німеччині нараховують до 12 тисяч прихильників крайніх правих, потенційно готових до насильства.