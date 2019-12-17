Глава МВД Германии представил план борьбы с правоэкстремистами

Немецкие силовые ведомства наймут дополнительно 600 человек для борьбы с правоэкстремистами, заявил во вторник глава МВД Германии Хорст Зеехофер.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

По словам министра, половину "политически мотивированных" насильственных преступлений в Германии совершают правоэкстремисты.

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Зеегофер отметил, что новые сотрудники силовых ведомств помогут в борьбе с этим явлением.

В свою очередь глава Федерального ведомства по охране конституции Томас Гальденванг заявил, что в последние месяцы ситуация с правым экстремистами в Германии ухудшилась.

По его словам, необходимо усилить меры по борьбе с ними и внимательно следить за новыми правыми движениями, такими как "Движение за идентичность", а также некоторыми структурами партии "Альтернатива для Германии"

Директор Федерального ведомства по уголовным делам Хольгер Мюнх рассказал о аналитическом методе "Радар" для оценки правых экстремистов. По его данным, сейчас ведомствам известно о 48 лицах, представляющих опасность.

Всего же в Германии насчитывается до 12 000 сторонников крайне правых, потенциально готовых к насилию.