Скандальний консул у Гамбурзі через суд поновився на посаді і отримав 230 тисяч грн

Колишній консул України в Гамбурзі Василь Марущинець, який був звільнений через антисемітський скандал, через суд поновився на посаді і отримав понад 230 тисяч гривень компенсації.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідна заява розміщена на сайті МЗС.

Марущинець неодноразово розміщував у соціальних мережах матеріали, що мали явні ознаки антисемітизму, ксенофобії, розпалювання міжнаціональної ворожнечі, шовінізму. У ході дисциплінарного провадження Марущинець письмово підтвердив, що є автором цих публікацій.

На підставі висновку Дисциплінарної комісії МЗС, Марущинця 31 травня 2018 року було звільнено за порушення присяги державного службовця.

Марущинець оскаржив своє звільнення в Окружному адміністративному суді Києва. Суд повністю погодився з висновками Дисциплінарної комісії МЗС та визнав правомірним звільнення консула.

Втім, Марущинець оскаржив рішення суду першої інстанції у Шостому апеляційному адміністративному суді, який за результатами перегляду справи поновив Марущинця на посаді та зобов’язав МЗС виплатити останньому суму середнього заробітку за час вимушеного прогулу.

"МЗС було змушене виконати рішення суду апеляційної інстанції, 9 грудня 2019 року поновило Марущинця на дипломатичній службі та виплатило останньому суму більше 230 тисяч гривень", - йдеться у заяві міністерства.

У МЗС наголосили, що продовжують вважати дії та публічні висловлювання Марущинця несумісними з високим званням державного службовця та українського дипломата, а також такими, що завдали суттєвої шкоди міжнародному іміджу та авторитету України.

"Не погоджуючись з поновленням на дипломатичній службі Марущинця та відсутністю належної правової аргументації в рішенні суду апеляційної інстанції, МЗС 17 грудня 2019 року подало касаційну скаргу до Верховного Суду з метою встановлення істини у цій резонансній справі", - заявив в міністерстві.