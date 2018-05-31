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МЗС України звільнило консула в Гамбурзі через антисемітський скандал

Четвер, 31 травня 2018, 17:43

Міністерство закордонних справ України звільнило консула України в Гамбурзі Василя Марущинця.

Про це повідомляє прес-центр українського зовнішньополітичного відомства.

"Дисциплінарною комісією з розгляду дисциплінарних справ МЗС України здійснено дисциплінарне провадження у формі службового розслідування, за результатами якого комісія дійшла висновку, що дії Марущинця розцінюються як порушення Присяги державного службовця, правил етичної поведінки державних службовців, дії, що шкодять авторитету державної служби", - йдеться у заяві.

Комісія вважає, що дії Марущинця є "несумісними з дипломатичною діяльністю та принципами державної служби" та запропонувала застосувати до нього дисциплінарне стягнення у вигляді звільнення з посади державної служби.

Наказ про звільнення Марущинця з посади та дипломатичної служби видано 30 травня.

"Копію дисциплінарної справи та результатів службового розслідування (щодо Марущинця), резонансні дії якого можуть містити ознаки кримінального злочину (розпалювання міжнаціональної ворожнечі), буде передано для подальшої правової оцінки до правоохоронних органів", - додали в МЗС.

Таким чином комісія підтвердила, що Марущинець розміщував на своїй сторінці у Facebook публікації антисемітського характеру.

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Німеччина Україна
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