Трамп написав довгого і злого листа про імпічмент, згадав навіть салемських відьом

Президент США Дональд Трамп надіслав листа до спікера Палати представників Ненсі Пелосі, в якому розкритикував демократів за розслідування щодо імпічменту та назвав себе жертвою спроби державного перевороту.

Як повідомляє "Європейська правда", лист розміщений на сайті Білого дому.

Палата представників голосуватиме за затвердження статей обвинувачення у справі про імпічмент 18 грудня, лист був надісланий у вівторок ввечері. Американські ЗМІ називають лист безпрецедентним і відзначають, що подібного втручання президента ще не було.

У листі із 6 сторінок Трамп звинуватив спікера Палати представників Ненсі Пелосі в оголошенні "відкритої війни американській демократії".

"Ви здешевили важливість цього дуже потворного слова, імпічмент!", - написав Трамп у листі.

Трамп стверджує, що його "позбавили основної конституційної належної процедури з початку цієї афери щодо імпічменту", і "заперечували його основні права, надані Конституцією, включаючи право на представлення доказів".

Насправді голова юридичного комітету Палати представників публічно запрошував Трампа дати свідчення в процесі імпічменту, що також дозволило б його юридичній команді допитати свідків, але він відмовився.

"Більш справедливий процес отримали ті, хто звинувачувався в судових процесах салемських відьом", - написав Трамп.

У 17-му столітті американське місто Салем, штат Массачусетс, пережило період масової істерії, в результаті якої судили і стратили десятки людей за звинуваченням у чаклунстві.

Oy vey...again

Learn some history:

1) Salem 1692 = absence of evidence+powerless, innocent victims were hanged or pressed to death



2)#Ukrainegate 2019 = ample evidence, admissions of wrongdoing+perpetrators are among the most powerful+privileged



Kim Driscoll, Mayor of Salem, MA https://t.co/AFR14jLktU