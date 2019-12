Трамп написал длинное и злое письмо об импичменте, упомянул даже салемских ведьм

Президент США Дональд Трамп направил письмо спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси, в котором раскритиковал демократов за расследование об импичменте и назвал себя жертвой попытки государственного переворота.

Как сообщает "Европейская правда", письмо размещен на сайте Белого дома.

Палата представителей будет голосовать за утверждение статей обвинения по делу об импичменте 18 декабря, письмо было отправлено во вторник вечером. Американские СМИ называют письмо беспрецедентным и отмечают, что подобного вмешательства президента еще не было.

В письме на 6 страниц Трамп обвинил спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси в объявлении "открытой войны американской демократии".

"Вы удешевили важность этого очень уродливого слова, импичмент!", - написал Трамп в письме.

Трамп утверждает, что его "лишили основной конституционной надлежащей процедуры с начала этой аферы по импичменту", и "отрицали его основные права, предоставленные Конституцией, включая право на представление доказательств".

На самом деле председатель юридического комитета Палаты представителей публично приглашал Трампа дать показания в процессе импичмента, что также позволило бы его юридической команде допросить свидетелей, но он отказался.

"Более справедливый процесс получили те, кто обвинялся в судебных процессах салемских ведьм", - написал Трамп.

В 17-м веке американский город Салем, штат Массачусетс, пережил период массовой истерии, в результате которой судили и казнили десятки людей по обвинению в колдовстве.

Oy vey...again

Learn some history:

1) Salem 1692 = absence of evidence+powerless, innocent victims were hanged or pressed to death



2)#Ukrainegate 2019 = ample evidence, admissions of wrongdoing+perpetrators are among the most powerful+privileged



Kim Driscoll, Mayor of Salem, MA https://t.co/AFR14jLktU