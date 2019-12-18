У Празі 15 тисяч осіб вимагали відставки прем'єра

У Празі пройшла остання цьогоріч демонстрація проти прем'єр-міністра Андрея Бабіша.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на iRozhlas.

Демонстрація розпочалася на Вацлавській площі, протестувальники пройшли повз урядовий офіс до Кларова.

За підрахунками поліції, у заході взяли участь близько 15 тисяч осіб.

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Опозиційні політики, які виступали зі сцени, пропонували змінити чинне виборче законодавство, "щоб кожен голос мав однакову вагу". Відповідно до чинних правил, політичним партіям з кращими відсотками потрібно менше виборців, щоб отримати місце в парламенті, ніж партії з нижчим рівнем підтримки.

Нагадаємо, у листопаді кілька сотень тисяч людей взяли участь у демонстрації асоціації "Мільйон миттєвостей" проти прем'єр-міністра Чехії Андрея Бабіша у Празі.