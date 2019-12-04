У Чехії відновили провадження проти прем’єр-міністра

Генеральний прокурор Чехії Павло Земан скасував рішення про припинення справи прем'єр-міністра Андрея Бабіша та його експертки з питань субсидій Яни Маєрової за звинуваченнями в шахрайстві, пов'язаному з субсидіями Європейського Союзу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Idnes.

Він описав припинення провадження як незаконне та передчасне. Справа повертається до Праги до наглядового прокурора.

Водночас притягнення до кримінальної відповідальності чотирьох інших обвинувачених - членів сім'ї Бабіша - остаточно припинено. "Не вдалося довести їхню суб'єктивну сторону вини, їхню активну участь у процесі отримання субсидії та знання того, що зміна структури акціонерів має бути пов'язана із виплатою субсидій", - пояснив Земан.

Справа проти Бабіша, мільярдера, який володіє хімічною, харчовою, сільськогосподарською та медіагрупою Agrofert, стосувалася субсидії у 2 мільйони євро, яку десять років тому ЄС виділив на будівництво конференц-центру "Гніздо лелеки" за межами Праги.

У 2008 році родина Бабіша викупила старовинний маєток, який вирішила переобладнати у люксовий конференц-центр "Гніздо лелеки". Суму реконструкції оцінили у 350 млн крон, з яких 50 млн склав грант Євросоюзу на підтримку малого бізнесу.

Поліція заявила, що Бабіш передав право власності на компанії своїй дружині і іншим родичам, аби вона відповідала умовам фінансування, призначених для малих підприємств. Він заперечував, що скоїв будь-які правопорушення.

Нагадаємо, днями ЗМІ повідомили, що аудит Єврокомісії встановив конфлікт інтересів у Бабіша у зв’язку з його діяльністю як прем'єр-міністра і отриманням дотацій концерном Agrofert, власником якого політик був. За даними чеських медіа, через це Чехії ймовірно доведеться повернути в європейську скарбницю 451 млн крон (18 млн євро).