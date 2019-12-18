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Іспанський канал після кібератаки показав російське інтерв'ю з Пучдемоном

Середа, 18 грудня 2019, 13:06

Громадський мовник Іспанії показав інтерв'ю з каталонським лідером сепаратистів Карлесом Пучдемоном після того, як хакери зламали його канал новин і замінили контент на відео російського державного мовника RT.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на The Guardian.

В інтерв'ю Пучдемон знову наполягав на тому, що "каталонську проблему не врегулювати без надання незалежності".

Бос RT Маргарита Симоньян сказала, що її мережа не несе відповідальності.

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"Хакери проникли в іспанський канал +24 і переключили передачу на нашу", - сказала вона.

"Ми закінчили інтерв'ю з Пучдемоном. Наша передача тривала цілий вечір. Ми не знаємо, хто це зробив, але це було красиво", - зазначила вона.

Два роки тому уряд Іспанії заявив, що багато фейкових нарікань у соціальних медіа щодо політичної кризи в Каталонії походять з російської території.

За даними ЗМІ, хакери з Росії також допомагали підтримувати сайти щодо референдуму про незалежність Каталонії.

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