Європарламент виступив за негайну відставку прем’єра Мальти

Європейський парламент в ухваленій у середу резолюції заявив про ризики для розслідування вбивства мальтійської журналістки Дафне Каруани Галісії, якщо прем’єр-міністр Мальти Джозеф Мускат продовжить залишатися на посаді.

Про це повідомила пресслужба парламенту, пише "Європейська правда".

У резолюції, ухваленій 581 голосом "за" і 26 "проти", парламент попередив, що доки прем'єр-міністр залишається у своєму кріслі, існує реальна небезпека того, що триваючі розслідування вбивства журналістки будуть скомпрометовані.

Текст документа підкреслює звинувачення в корупції і відмиванні грошей проти прем'єр-міністра Мальти, і, зокрема, керівника його апарату та колишнього міністра туризму. Депутати шкодують, що паралельні розслідування вбивства не досягли результатів чи навіть не були розпочаті.

"Події на Мальті в останні роки привели до серйозних і постійних загроз верховенству права, демократії і основних прав", - заявили євродепутати, підкреслюючи свою стурбованість з приводу свободи ЗМІ, незалежності поліції і судових органів, свободи мирних зібрань і розподілу гілок влади в країні.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Мальти Джозеф Мускат заявив нещодавно, що піде у відставку в січні в результаті тиску з боку громадськості у зв’язку з розслідуванням вбивства журналістки Дафне Каруани Галіції. Однак чимало європейських політиків вважають, що він повинен покинути пост негайно.

Дафне Каруана Галіція, яка розслідувала корупційні злочини в рамках проєкту Panama Papers, загинула внаслідок вибуху автомобіля 16 жовтня 2017 року на Мальті.