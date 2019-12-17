Убивство журналістки на Мальті: у Європарламенті посперечались через прем'єра

Соціалісти і консерватори у Європарламенті у вівторок посперечалися під час дебатів з приводу мальтійського політичного скандалу, пов'язаного з убивством журналістки Дафне Каруани Галісії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Члени Європарламенту обговорили ситуацію з верховенством права в країні. Деякі з них закликали прем'єр-міністра Джозефа Муската негайно піти у відставку.

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У четвер європарламентарі проголосують за резолюцію, яка підкреслить глибоку стурбованість з приводу "цілісності та достовірності розслідування" убивства.

Хоча члени Європарламенту, які виступали на дебатах у Страсбурзі, засудили вбивство Каруани Галісії, багато членів групи соціалістів і демократів уникали закликів до відставки Муската, який є членом групи соціалістів. Натомість вони наполягали на тому, що очікуватимуть незалежного розслідування, та закликали зміцнити верховенство права на Мальті.

Водночас Манфред Вебер, лідер консервативної Європейської народної партії, звинуватив соціалістів у замовчуванні і лицемірстві щодо Муската. Він висловив нерозуміння, чому соціал-демократи заступаються за Муската. "Мускату потрібно звільнити шлях негайно", - сказав Вебер.

Вера Юрова, віцепрезидент Єврокомісії, дала зрозуміти під час дебатів, що комісія "без коливань вживе необхідних заходів", якщо на Мальті не буде досягнутий прогрес у сфері верховенства права.

Прем'єр-міністр Мальти Джозеф Мускат заявив у зверненні до нації в неділю ввечері, що піде у відставку в січні в результаті тиску з боку громадськості у зв’язку з розслідуванням вбивства журналістки Дафне Каруани Галіції.

Дафне Каруана Галіція, яка розслідувала корупційні злочини в рамках проєкту Panama Papers, загинула внаслідок вибуху автомобіля 16 жовтня 2017 року на Мальті.