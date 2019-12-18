Европарламент выступил за немедленную отставку премьера Мальты

Европейский парламент в принятой в среду резолюции заявил о рисках для расследования убийства мальтийской журналистки Дафне Каруаны Галисии, если премьер-министр Мальты Джозеф Мускат продолжит оставаться в должности.

Об этом сообщила пресс-служба парламента, пишет "Европейская правда".

В резолюции, принятой 581 голосом "за" и 26 "против", парламент предупредил, что пока премьер-министр остается в своем кресле, существует реальная опасность того, что продолжающиеся расследования убийства журналистки будут скомпрометированы.

Текст документа подчеркивает обвинения в коррупции и отмывании денег против премьер-министра Мальты, и, в частности, руководителя его аппарата и бывшего министра туризма. Депутаты жалеют, что параллельные расследования убийства не достигли результатов или даже не были начаты.

"События на Мальте в последние годы привели к серьезным и постоянным угрозам верховенству права, демократии и основных прав", - заявили евродепутаты, подчеркивая свою озабоченность по поводу свободы СМИ, независимости полиции и судебных органов, свободы мирных собраний и разделения властей в стране.

Напомним, премьер-министр Мальты Джозеф Мускат недавно заявил, что уйдет в отставку в январе в результате давления со стороны общественности в связи с расследованием убийства журналистки Дафне Каруаны Галиции. Однако многие европейские политики считают, что он должен покинуть пост немедленно.

Дафне Каруана Галиция, которая расследовала коррупционные преступления в рамках проекту Panama Papers, погиб в результате взрыва автомобиля 16 октября 2017 года на Мальте.