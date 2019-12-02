Вбивство журналістки на Мальті: прем’єр заявив, що піде у відставку у січні

Прем'єр-міністр Мальти Джозеф Мускат заявив у зверненні до нації в неділю ввечері, що піде у відставку в січні в результаті тиску з боку громадськості у зв’язку з розслідуванням вбивства журналістки Дафне Каруани Галіції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

У телевізійному повідомленні Мускат сказав, що він повідомив президенту Мальти, що піде з посади лідера правлячої Лейбористської партії 12 січня і "найближчими днями після цього піде з посади прем'єр-міністра".

Декількома годинами раніше близько 20 000 мальтійців протестували біля будівлі суду в столиці Валлетті, вимагаючи, щоб він пішов у відставку.

"Як прем'єр-міністр, я обіцяв два роки тому, що у випадку вбивства Дафне Каруани Галіції справедливість восторжествує ", - сказав Мускат, починаючи свою промову, додавши, що " сьогодні я тут, щоб сказати вам, що я стримав своє слово".

Однак сім’я вбитої журналістки стверджує, що відставка Муската не задовольнить тих, хто сповнений рішучості викорінити корупцію і кумівство між політиками і бізнесменами.

"Завтра люди знову вийдуть на вулиці", - написав у Twitter один з синів журналістки, який також є журналістом.

У суботу мальтійського бізнесмена Йоргена Фенека звинувачено у співучасті в убивстві журналістки-розслідувачки Дафне Каруани Галіції у 2017 році.

Дафне Каруана Галіція, яка розслідувала корупційні злочини в рамках проєкту Panama Papers, загинула внаслідок вибуху автомобіля 16 жовтня 2017 року на Мальті. Трьом чоловікам, які розмістили бомбу в авто і підірвали її, вже висунуто звинувачення в убивстві.