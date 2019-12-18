Від президента Молдови вимагають відмовитися від федералізації - заради України

Проєвропейський опозиційний блок ACUM закликав молдовського президента Ігоря Додона відмовитися від політики федералізації Молдови, яку той проводить під диктовку Кремля, заради України.

Про це йдеться у заяві блоку щодо антидержавної політики Додона та соціалістичної партії, яка є у розпорядженні "Європейської правди".

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ACUM заявляє, що результати "нормандського саміту" в Парижі є підтвердженням того, що Російська Федерація не відмовляється від "придністровського сценарію" в Україні.

"Навіть більше, у колах, наближених до влади РФ, категорично заперечується будь-яка перспектива повернення районів Донецької і Луганської областей під контроль Києва та відкрито обговорюється перспектива фронтальної війни в Україні", - стверджує опозиційна політсила.

"В цих умовах блок ACUM звертає увагу як громадян Молдови, так і українських партнерів, в першу чергу, на ризики, пов'язані з антидержавною політикою, яку просувають президент Ігор Додон і ПСРМ в питанні конфлікту в східній частині Республіки Молдова", - додали опозиціонери.

Вони підкреслюють, що Ігор Додон з самого початку своєї кар'єри "соціаліста" проявив себе як активний пропагандист федералізації Молдови, а у всіх програмних документах ПСРМ можна знайти положення про "прихильність федералізації Молдови".

"Блок ACUM не погодиться з тим, щоб Ігор Додон за співучасті корумпованих політиків з Демпартії перетворив Республіку Молдова у полігон для тестування сценаріїв руйнування держави, призначених для майбутнього застосування в разі України", - заявив блок ACUM.

Він попередив: якщо соціалісти не відмовляться від написаного в Кремлі сценарію федералізації, а демократи не відмежуються від цього сценарію, ACUM буде змушений вдатися до всіх можливих засобів політичної боротьби, щоб не допустити зникнення Молдови.