Президент Молдови відзначив у Придністров'ї день національної єдності Росії

Президент Молдови Ігор Додон разом з родиною з'їздив на непідконтрольну уряду територію Придністров'я і зустрівся з лідером сепаратистів Вадимом Красносельським.

Як повідомляє "Європейська правда", про візит Додон написав на своїй сторінці в Facebook.

Додон з сім'єю відвідали Бендерську фортецю, куди також приїхав Красносельський з дружиною.

Ігор Додон з сином та Вадим Красносельський з дружиною

"Ми разом відсвяткували День національної єдності - державне свято Російської Федерації, стратегічного партнера Республіки Молдова", - написав Додон, додавши, що "потрібно регулярно проводити зустрічі на рівні керівництва і простих громадян".

Зазначимо, що у березні так зване МЗС Придністров'я називало Додона "молдовським чиновником, який не має належного рівня повноважень у зазначеній сфері", тобто у питанні придністровського врегулювання.

Красносельський вимагав від молдовського президента розуміння того, що Придністров'я відбулося як незалежна держава, і оцінки "агресії Молдови проти Придністров'я".

Однак після усунення від влади Демократичної партії та олігарха Влада Плахотнюка ситуація змінилася, і Додон як неформальний лідер Соціалістичної партії, що входить до правлячої коаліції, отримав важелі впливу як на внутрішню, так і на зовнішню політику.

Як відомо, Молдова втратила контроль над Придністров'ям після збройного конфлікту в 1992-му, що виник нібито "через побоювання" проросійської частини населення, що Молдова увійде до складу Румунії.

Відповідно до підписаної в 1992 році в Москві Угоди про принципи мирного врегулювання збройного конфлікту на Дністрі, в Зоні безпеки (понад 200 км уздовж річки) розмістили пости миротворчих сил Росії, Молдови і Придністров'я.

На території придністровського регіону розквартировано понад півтори тисячі військовослужбовців Росії, а на військових складах у селі Колбасна Рибницького району зберігається понад 20 тисяч тонн боєприпасів та авіабомб.

Парламент Молдови у липні 2017 року схвалив декларацію з вимогою вивести російські війська з території невизнаного Придністров’я.

Детальніше читайте у статті: "Реінтеграція Додона: на яких умовах у Кишиневі готові "повертати" Придністров'я".

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