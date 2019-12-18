От президента Молдовы требуют отказаться от федерализации - ради Украины

Проевропейский оппозиционный блок ACUM призвал молдавского президента Игоря Додона отказаться от политики федерализации Молдовы, которую тот проводит под диктовку Кремля, ради Украины.

Об этом говорится в заявлении блока относительно антигосударственной политики Додона и социалистической партии, которое есть в распоряжении "Европейской правды".

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ACUM заявляет, что результаты "нормандского саммита" в Париже является подтверждением того, что Российская Федерация не отказывается от "приднестровского сценария" в Украине.

"Более того, в кругах, приближенных к власти РФ, категорически отрицается любая перспектива возвращения районов Донецкой и Луганской областей под контроль Киева и открыто обсуждается перспектива фронтальной войны в Украине", - утверждает оппозиционная политсила.

"В этих условиях блок ACUM обращает внимание как граждан Молдовы, так и украинских партнеров, в первую очередь, на риски, связанные с антигосударственной политикой, которую продвигают президент Игорь Додон и ПСРМ в вопросе конфликта в восточной части Республики Молдова", - добавили оппозиционеры.

Они подчеркивают, что Игорь Додон с самого начала своей карьеры "социалиста" проявил себя как активный пропагандист федерализации Молдовы, а во всех программных документах ПСРМ можно найти положения о "приверженности федерализации Молдовы".

"Блок ACUM не согласится с тем, чтобы Игорь Додон при соучастии коррумпированных политиков из Демпартии превратил Республику Молдова в полигон для тестирования сценариев разрушения государства, предназначенных для будущего применения в случае Украины", - заявил блок ACUM.

Он предупредил: если социалисты не откажутся от написанного в Кремле сценария федерализации, а демократы не отмежуются от этого сценария, ACUM будет вынужден прибегнуть ко всем возможным средствам политической борьбы, чтобы не допустить исчезновения Молдовы.