В МЗС РФ розчаровані рішенням Чехії вшановувати жертв радянського вторгнення

В МЗС Росії висловили розчарування у зв’язку з рішенням Праги відзначати 21 серпня День пам'яті жертв вторгнення і подальшої окупації військами країн Варшавського договору в 1968 році.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в офіційному коментарі міністерства, оприлюдненому у середу, 18 грудня.

Так міністерство відреагувало на ухвалений на початку грудня в Сенаті Чехії закон, який оголошує 21 серпня Днем пам'яті жертв вторгнення і подальшої окупації Чехословаччини військами країн Варшавського договору

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"Подібний підхід партнерів суперечить нашим двостороннім домовленостям, закріпленим в російсько-чеському Договорі про дружні відносини і співробітництво, у якому сторони заявили про "бажання остаточно підвести риску під тоталітарним минулим, пов'язаним з неприпустимим застосуванням сили проти Чехословаччини в 1968 році і подальшим невиправданим перебуванням радянських військ на чехословацької території", - заявили в МЗС РФ.

"Прагнення Праги знову повертатися до подій пів столітньої давності з метою включення їх в сучасний політичний контекст, небажання перегорнути цю сторінку історії, яка затьмарює атмосферу російсько-чеських відносин, навряд чи сприятиме успішному ходу двостороннього співробітництва", - додали в міністерстві.

У ніч з 20 на 21 серпня 1968 року в Чехословаччину увійшли кілька тисяч військовослужбовців з країн Варшавського договору, насамперед СРСР. Вони придушили повстання, що отримало назву Празька весна. Жертвами зіткнень стали понад 100 людей.

Після військового вторгнення СРСР почався період жорстких репресій, які тривали аж до чехословацької Оксамитової революції в 1989 році, що поклала край комуністичному режиму в країні.