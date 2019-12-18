В МИД РФ разочарованы решением Чехии чествовать жертв советского вторжения

В МИД России выразили разочарование в связи с решением Праги отмечать 21 августа День памяти жертв вторжения и последующей оккупации войсками стран Варшавского договора в 1968 году.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в официальном комментарии министерства, обнародованном в среду, 18 декабря.

Так министерство отреагировало на принятый в начале декабря в Сенате Чехии закон, который объявляет 21 августа Днем памяти жертв вторжения и последующей оккупации Чехословакии войсками стран Варшавского договора.

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"Подобный подход партнеров противоречит нашим двусторонним договоренностям, закрепленным в российско-чешском Договоре о дружественных отношениях и сотрудничестве, в котором стороны заявили о "желании окончательно подвести черту под тоталитарным прошлым, связанным с недопустимым применением силы против Чехословакии в 1968 году и последующим неоправданным пребыванием советских войск на чехословацкой территории", - заявили в МИД РФ.

"Стремление Праги вновь возвращаться к событиям полувековой давности с целью включения их в современный политический контекст, нежелание перелистнуть эту страницу истории, которая омрачает атмосферу российско-чешских отношений, вряд ли будет способствовать успешному ходу двустороннего сотрудничества", - отметили в министерстве.

В ночь с 20 на 21 августа 1968 года в Чехословакию вошли несколько тысяч военнослужащих из стран Варшавского договора, прежде всего СССР. Они подавили восстание, получившее название Пражская весна. Жертвами столкновений стали более 100 человек.

После военного вторжения СССР начался период жестких репрессий, которые длились до чехословацкой бархатной революции в 1989 году, положившей конец коммунистическому режиму в стране.