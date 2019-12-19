Палата представителей объявила Трампу импичмент из-за Украины

Президенту США Дональду Трампу объявили импичмент на основе обвинений в давлении на Украину - он стал лишь третьим американским лидером, которому официально предъявлены обвинения в соответствии с Конституцией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Во время исторического голосования Палата представителей одобрила обе статьи об импичменте.

За первую статью, в которой 45-ого президента США обвинили в злоупотреблении властью путем привлечения иностранного правительства для преследования политического оппонента, проголосовали 230 конгрессменов, 197 были против, один воздержался.

Вторую статью, основанную на обвинении, что Трамп препятствовал Конгресса в его расследовании, поддержали 229 конгрессменов, 198 высказались против, один воздержался.

Голосованию предшествовали более шести часов дебатов.

"Президенту объявляется импичмент", - заявила спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси после голосования. Она назвала это " великим днем для Конституции Соединенных Штатов, печальным для Америки, поскольку безрассудная деятельность президента вынудила нас ввести статьи импичмента".

Статьи об импичменте, политический эквивалент обвинительного акта, теперь будут направлены в Сенат для судебного разбирательства. Если Трамп будет оправдан Сенатом, возглавляемым республиканцами, а именно это и ожидается, ему все равно придется идти на переизбрание, неся на себе пятно импичмента.

Трамп назвал все дело "охотой на ведьм", "мистификацией" и "обманом".

Ожидается, что судебный процесс в Сенате начнется в январе, для вынесения обвинительного приговора необходимо голосования в две трети голосов. В то время как демократы имеют большинство в Палате представителей, Сенат контролируют республиканцы.