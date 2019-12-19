Украина и Словакия приблизились к разблокированию аэропорта "Ужгород"

Содержание соглашения об определении условий использования воздушного пространства Словакии в международном аэропорту "Ужгород" согласовано.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий 18 декабря по итогам двусторонних переговоров, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

17 и 18 декабря 2019 года между Украиной и Словакией состоялись двусторонние переговоры с согласованием текста проекта межправительственного соглашения об условиях использования определенной части воздушного пространства Словакии определенными украинскими перевозчиками в аэропорту "Ужгород".

Стороны постатейно обсудили положения соглашения и договорились о редакции проекта соглашения, говорят в Мининфраструктуры.

Для подписания должностными лицами, назначенными соответствующими правительствами, соглашение подлежит внутригосударственным процедурам согласования в соответствии с процедурами официального функционирования международных соглашений, которые существуют в каждой из стран.

Криклий заявил, что украинская сторона максимально быстро обеспечит прохождение внутригосударственных процедур согласования и надеется на такие же действия словацкой стороны.

Как известно, взлетная полоса ужгородского аэропорта заканчивается на границе со Словакией: самолеты взлетают и заходят на посадку через воздушное пространство Словакии.

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