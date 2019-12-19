Франція страйкує 15-й день: нові протести і транспортний хаос у Парижі

Рух потягів у Франції 19 грудня дещо покращився на тлі 15-го дня загальнонаціонального страйку з приводу пенсійної реформи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

У переговорах влади з профспілками з'явилися невеликі ознаки прогресу. Однак криза, яка вразила одну з найбільших світових економік у розпал святкового періоду, ще далеко не закінчена.

Антиурядові протестувальники підтримують тиск на президента Еммануеля Макрона за допомогою нового маршу в Парижі у другій половині дня. Очікується, що деякі робітники продовжуватимуть страйк до різдвяних свят та довше.

Читайте також Франція оштрафувала Bloomberg на 5 млн євро за фейкову новину

Національне залізничне управління SNCF заявило, що близько 60% потягів не курсували в четвер, що є покращенням на тлі 90% попередніми днями. У той час як провінційні міста зазнали менше проблем, у Парижі туристи і місцеві, як і раніше, не можуть нормально переміщатися столицею, проводячи години в заторах або чекаючи потягів метро, частина гілок сполучення якого також не працює.

Макрон хоче підвищити пенсійний вік до 64 років і каже, що нинішня пенсійна система коштує занадто дорого; профспілки заявляють, що пенсійна реформа є частиною планів Макрона щодо демонтажу прав робітників, і хочуть зберегти систему, яка дозволяє деяким працівникам йти на пенсію після 50 років.

В офісі президента Франції 18 грудня заявили, що Макрон не відмовиться від пенсійної реформи, але готовий працювати над її вдосконаленням.