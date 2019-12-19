Франция бастует 15-й день: новые протесты и транспортный хаос в Париже

Движение поездов во Франции 19 декабря несколько улучшилось на фоне 15-го дня общенациональной забастовки в связи с пенсионной реформой.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

В переговорах власти с профсоюзами появились небольшие признаки прогресса. Однако кризис, поразивший одну из крупнейших мировых экономик в разгар праздничного периода, еще далеко не закончен.

Антиправительственные протестующие продолжают оказывать давление на президента Эммануэля Макрона с помощью нового марша в Париже во второй половине дня. Ожидается, что некоторые работники продолжат забастовку до рождественских праздников и дольше.

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Национальное железнодорожное управление SNCF заявило, что около 60% поездов не ходили в четверг, что стало улучшением по сравнению с 90% в предыдущие дни. В то время как провинциальные города испытывают меньше проблем, в Париже местные жители и туристы по-прежнему не могут нормально перемещаться по столице, проводя многие часы в пробках или в ожидании поездов метро, ​​часть веток которого также не работает.

Макрон хочет повысить пенсионный возраст до 64 лет и говорит, что нынешняя пенсионная система обходится слишком дорого; профсоюзы заявляют, что пенсионная реформа – это часть планов Макрона по ликвидации прав работников, и хотят сохранить систему, которая позволяет некоторым работникам уходить на пенсию после 50 лет.

В офисе президента Франции 18 декабря заявили, что Макрон не откажется от пенсионной реформы, но готов работать над ее совершенствованием.