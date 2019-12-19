Президент Литви ветував зниження прохідного бар’єра на виборах до Сейму

Президент Литви Гітанас Науседа ветував закон про зниження прохідного бар’єра на виборах у парламент до 3% для партій і 5% для коаліцій.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телерадіокомпанію LRT.

"Встановлення нижчих виборчих порогів в багатомандатному виборчому окрузі може призвести до більшої фрагментації Сейму, ускладнити формування правлячої коаліції та перешкодити безперебійному функціонуванню Сейму і уряду", - заявив Науседа.

В даний час партії проходять до Сейму, якщо набирають 5% у багатомандатному виборчому окрузі, коаліції – 7%.

"Питання розчарування громадян демократичними інститутами не має вирішуватися поспішними змінами виборчого законодавства", - сказав президент Литви.

Нагадаємо, парламент Литви 10 грудня проголосував за зниження прохідного бар’єра на виборах у парламент до 3% для партій і 5% для коаліцій.