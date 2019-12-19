Президент Литвы ветировал снижение проходного барьера на выборах в Сейм

Президент Литвы Гитанас Науседа ветировал закон о снижении проходного барьера на выборах в парламент до 3% для партий и 5% для коалиций.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телерадиокомпанию LRT.

"Установление более низких избирательных барьеров в многомандатном избирательном округе может привести к большей фрагментации Сейма, усложнить формирование правящей коалиции и помешать бесперебойному функционированию Сейма и правительства", - заявил Науседа.

В настоящее время партии проходят в Сейм, если набирают 5% в многомандатном избирательном округе, коалиции - 7%.

"Вопрос разочарования граждан демократическими институтами не должен решаться поспешными изменениями избирательного законодательства", - сказал президент Литвы.

Напомним, парламент Литвы 10 декабря проголосовал за снижение проходного барьера на выборах в парламент до 3% для партий и 5% для коалиций.