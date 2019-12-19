Пристайко в пятницу совершит визит в Берлин

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в пятницу, 20 декабря, встретится в Берлине с немецким коллегой Хайко Маасом.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД Украины в четверг, пишет "Европейская правда".

Центральной темой переговоров будет активизация украинско-германского политического диалога, взаимодействие в контексте реализации итогов недавнего "нормандского саммита" в Париже, энергетическая безопасность Европы, европейская и евроатлантическая интеграция Украины.

В рамках визита Пристайко также встретится с президентом Бундестага Вольфгангом Шойбле, федеральным министром экономического сотрудничества и развития Гердом Мюллером, а также депутатами Бундестага.

Главная тема встреч в немецкой столице - дальнейшая поддержка Германией Украины в отстаивании суверенитета и территориальной целостности и противодействия российской агрессии, а также практическая помощь Берлина правительства Украины в проведении системных реформ, подчеркнули в пресс-службе.