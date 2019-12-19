У Празі відкинули критику РФ про вшанування жертв радянського вторгнення

Глава МЗС Чехії заявив, що ніхто не має ставити під сумнів трагічні події 1968 року, коли війська країн Варшавського договору вторглися у Чехословаччину.

Як повідомляє "Європейська правда", так дипломат відреагував на розчарування МЗС РФ з приводу рішення Праги відзначати 21 серпня День пам'яті жертв вторгнення і подальшої окупації Чехословаччини військами країн Варшавського договору.

"21 серпня 1968 був днем ​​національної трагедії. Вторгнення у нашу країну військ країн Варшавського договору не підлягає сумніву, багато невинних громадян загинули. Війська покинули Чехословаччину в 1990 році. З цього часу ми, на щастя, є суверенною державою, державою, яка вирішила шанувати пам'ять цих жертв", - заявив міністр у своєму Twitter.

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"Ставити під сумнів трагічні події 1968 року абсолютно неприйнятно. Не має значення – вдома чи за кордоном. Ми зобов'язані пам'ятати жертв вторгнення і окупації. Я радий, що з цього питання існує чітка згода між президентом, урядом і парламентом", - додав Томаш Петршичек.

На початку грудня в Сенаті Чехії було ухвалено закон, який оголошує 21 серпня Днем пам'яті жертв вторгнення і подальшої окупації Чехословаччини військами країн Варшавського договору.

В МЗС Росії висловили розчарування у зв’язку з цим рішенням Праги і заявили, що цей крок не сприятиме успішному розвитку двостороннього співробітництва.

У ніч з 20 на 21 серпня 1968 року в Чехословаччину увійшли кілька тисяч військовослужбовців з країн Варшавського договору, насамперед СРСР. Вони придушили повстання, що отримало назву Празька весна. Жертвами зіткнень стали понад 100 людей.